Жители улицы Полевой в Макаровке обратились за помощью в Народный фронт

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Макаровка – большое село, где постоянно проживает более 800 человек. Здесь расположен один из древнейших архитектурных комплексов Мордовии, известный и за ее пределами. Сюда приезжают гости из разных регионов. Однако с растущей популярностью села возникает и ряд проблем.
Жители улицы Полевой обратились в Народный фронт с тревожным сообщением о высокой автомобильной нагрузке на дороге. По их словам, поток машин здесь очень высок. При этом на шоссе, протяженность которого составляет около одного километра, отсутствуют искусственные неровности и знаки, ограничивающие скорость. Нет и освещения вдоль дороги. Это создает серьезную опасность, особенно для местных жителей — среди них много семей с детьми и пожилых людей, которые могут не успеть отреагировать на неожиданно приближающийся транспорт.
Активисты Народного фронта выехали на место и убедились, что опасения сельчан не безосновательны.
«За время нашего осмотра улицы и фотосъемки мимо проехали более десятка машин. Фактически она является сквозной дорогой, соединяющей село и г. Саранск. Дорога узкая, двум встречным машинам нужно быть осторожными, чтобы разъехаться, – отмечают представители Народного фронта. – Отсутствие освещения на такой загруженной дороге просто недопустимо».
Народный фронт в РМ призывает городские власти обратить внимание на эту проблему и сделать условия на улице Полевой более безопасными для жителей.
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