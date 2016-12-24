ЛДПР запускает телеграм-бот для честных знакомств и отношений

«Мы запускаем уникальный русский бот для честных знакомств и отношений «Обоюдно»! Больше никаких фейковых аккаунтов и недостоверной информации — только проверенные данные!»

Так в партии презентовали свою инициативу. Телеграм- бот по уверением создателей направлен не только для знакомств, но и для поиска единомышленников и создания семьи

Алгоритм рекомендаций работает не только по геоданным, но и подберет близкого по духу и увлечениям человека. Существующая система проверки анкет защищает от мошенников и пустых страниц. При этом, ведется верификация пользователя и проверка фото с помощью ИИ.

Инструкция для заинтересовавшихся короткая:

- Запустить «Обоюдно»

- Создать и заполнить анкету (данные, фото, видео)

- Настроить и запустить поиск (возраст, пол, геолокация, интересы)

- Переход в чат при взаимном «лайке».

Бот уже работает.