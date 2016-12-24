В России стартовали отборочные этапы «Семейной зарницы»

«Этот проект интересный и затрагивает всех»
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В рамках Года защитника Отечества, объявленного Президентом России, в нашей стране проводятся соревнования «Семейная зарница». Организуют их фонд «Защитники Отечества», Движение Первых, «Юнармия» и Центр «Воин». Предложение провести «Семейную зарницу» и сделать ее ежегодной поступило от статс-секретаря – замминистра обороны РФ, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой.
«Это масштабный проект, который охватит семьи из всех регионов России. Он направлен на патриотическое воспитание, укрепление традиционных ценностей, передачу знаний от старшего поколения младшему. Участникам нужно будет продемонстрировать не только физическую подготовку, но и кругозор, смекалку, творческие навыки. Уверена, что такой формат известной игры окажется очень популярным и востребованным», – прокомментировала Цивилева.
Стать участниками могут семьи, в которые входят мамы, папы и дети от 12 до 16 лет. Каждый регион будет представлять одна команда. В ходе заочного этапа им предстоит записать творческие видеовизитки, а также продемонстрировать знания основ государственности и военной истории России.
24 лучших команды попадут в финал, который состоится в сентябре. Финалистов ждут состязание «Путь защитника», военно-тактическая игра и творческий конкурс. Подготовкой команд займутся ветераны СВО, отобранные фондом «Защитники Отечества».
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