В Саранске житель Оренбургской области обвиняется в краже айфона

В столице Мордовии перед судом по обвинению в краже дорогостоящего смартфона предстанет 43-летний житель города Орска Оренбургской области. Его высадили с поезда за курение в вагоне, и он умудрился тут же попасть в Саранске в уголовную историю за хищение чужого имущества.

По информации МВД по РМ, 19 мая в отдел полиции обратился 23-летний молодой человек, у которого утром был похищен его айфон 16 модели, оставленный на лавке у дома по улице Богдана Хмельницкого.

Вскоре было установлено, что к краже причастен мужчина в возрасте 40-45 лет. Ориентировками с его приметами была передана всем наружным службам полиции.

24 мая в ходе автопатрулирования сотрудниками ОБ ППСП УМВД России по го Саранск около дома по улице Республиканской был замечен гражданин, схожий с указанными данными. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в полицию, где полностью признал вину в краже.

Смартфон он похитил у спящего на лавке молодого человека, беззаботно оставившего гаджет на всеобщем обозрении. Айфон, стоимостью 93 тысячи рублей, вор сразу сдал в ломбард за 500 рублей и потратил эти деньги на спиртное. Похищенное имущество в последующем изъяли сотрудники полиции.