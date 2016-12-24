«Узнай Россию со Знанием»: в Мордовии стартовал цикл лекций для иностранных студентов

«Это самый большой вклад в наше будущее!»
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Первое мероприятие состоялось на базе Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева. Всего запланировано более 20 лекций на различные темы, которые позволят студентам лучше узнать нашу страну. Вместе с лекторами Общества «Знание» они смогут прикоснуться к богатейшему культурному, историческому и научному наследию России, найти друзей и укрепить межнациональные связи.
В проектном офисе «Спектум» в Огарев-арене с иностранными студентами пообщалась к.и.н., доцент кафедры Теории и истории государства и права и международного права Юридического института, директор Департамента по молодежной политике МГУ им. Н.П. Огарева Анастасия Биряева. Она поговорила с молодыми людьми об основах Российской государственности.
«Изучение данной темы становится особенно важно в условиях быстро меняющегося мира. Необходимо знать исторические корни ценностей российской цивилизации и их влияние на государственность, социальные нормы и моральные установки, способствующие укреплению нашей идентичности», - отметила лектор.
Участники получили новые знания о нашей стране, познакомились с мировоззрением и ценностями, политическим устройством, а также поговорили о вызовах будущего и развитии России.
Акция «Узнай Россию со Знанием» стартовала в День России. Серия мероприятий в рамках трека Знание.Лекторий позволит иностранным студентам, обучающимся в российских вузах, погрузиться в изучение культурного, исторического и научного наследия страны, узнать национальные традиции, а также найти единомышленников. Участники смогут узнать основы русской культуры, языка и традиций через интерактивную викторину. Акция завершится в День государственного флага РФ.
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