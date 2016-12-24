«Узнай Россию со Знанием»: в Мордовии стартовал цикл лекций для иностранных студентов

Первое мероприятие состоялось на базе Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева. Всего запланировано более 20 лекций на различные темы, которые позволят студентам лучше узнать нашу страну. Вместе с лекторами Общества «Знание» они смогут прикоснуться к богатейшему культурному, историческому и научному наследию России, найти друзей и укрепить межнациональные связи.

В проектном офисе «Спектум» в Огарев-арене с иностранными студентами пообщалась к.и.н., доцент кафедры Теории и истории государства и права и международного права Юридического института, директор Департамента по молодежной политике МГУ им. Н.П. Огарева Анастасия Биряева. Она поговорила с молодыми людьми об основах Российской государственности.

«Изучение данной темы становится особенно важно в условиях быстро меняющегося мира. Необходимо знать исторические корни ценностей российской цивилизации и их влияние на государственность, социальные нормы и моральные установки, способствующие укреплению нашей идентичности», - отметила лектор.

Участники получили новые знания о нашей стране, познакомились с мировоззрением и ценностями, политическим устройством, а также поговорили о вызовах будущего и развитии России.

Акция «Узнай Россию со Знанием» стартовала в День России. Серия мероприятий в рамках трека Знание.Лекторий позволит иностранным студентам, обучающимся в российских вузах, погрузиться в изучение культурного, исторического и научного наследия страны, узнать национальные традиции, а также найти единомышленников. Участники смогут узнать основы русской культуры, языка и традиций через интерактивную викторину. Акция завершится в День государственного флага РФ.