В Мордовии благодаря нацпроекту обновляется инфраструктура медицинских организаций

В Мордовии в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» обновляется инфраструктура системы здравоохранения. Особое внимание уделяется сельским медицинским учреждениям.

В этом году предусмотрен капитальный ремонт 12 объектов здравоохранения. В некоторых к работам приступили в прошлом году и продолжили в этом. В семи медицинских организациях ремонт уже завершен, условия для врачей и пациентов стали значительно лучше. На пяти объектах работы в активной стадии.

Кроме того, в рамках проекта закупается современное медицинское оборудование для первичного звена. В этом году планируется поставка 255 единиц техники, большая часть уже поступила в лечебные учреждения. Их использование повысит качество медицинской помощи и сделает работу с пациентами более эффективной.