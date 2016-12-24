Александр Анохин наградил победителя Всероссийского рейтинга «Индекс дела»

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В центре «Мой бизнес» состоялась церемония награждения победителя Всероссийского рейтинга «Индекс дела». Конкурс проходит благодаря поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Заслуженные дипломы из рук Первого заместителя Министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии, координатора партийного проекта «Предпринимательство» МРО партии «Единая Россия» Александра Анохина получил победитель рейтинга – Индивидуальный предприниматель Николай Ким. Он не только вошёл в ТОП-100, но и получил сразу две специальные номинации:
- «ТОП региона» как представитель лучшего микропредприятия Мордовии по обороту и производительности
- «ТОП сферы Торговля» за успешное масштабирование и выход на новые рынки.
Его успех стал ярким примером для региона и укрепил имидж Мордовии, как перспективной площадки для развития малого и среднего бизнеса.
В церемонии награждения также приняла участие директор центра «Мой бизнес» Елена Калачина.
С победителем провели экскурсию по музею предпринимательства и рассказали об истории развития республиканского бизнеса, обсудили меры поддержки бизнеса и перспективы его роста. Николай поделился своей личной историей зарождения бизнес-идеи, в каких сферах он пробовал себя и какие трудности пришлось преодолеть.
Обо всех существующих мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.
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