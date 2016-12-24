Житель Мордовии отправится в колонию за «пьяное» ДТП

В Мордовии суд вынес приговор 37-летнему местному жителю за ДТП с пострадавшими людьми, которое он совершил на иномарке в состоянии опьянения.

В ходе следствия было установлено, что 31 января этого года в 16 часов 10 минут на дороге «Темников –Теньгушево» фигурант дела за рулем автомашины машин «Geely Emgrand» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-210740».

В результате ДТП травмы получили оба водителя транспортных средств, а также 15-летний пассажир «ВАЗ 210740». Пострадавшие с телесными повреждениями были госпитализированы в лечебные учреждения. Водитель отечественного автомобиля был трезв, а у виновника ДТП проведенный анализ крови выявил состояние опьянения.

По информации прокуратуры РМ, Темниковский районный суд назначил обвиняемому 3 года 6 месяцев лишения свободы и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

Кроме того, судом были удовлетворены исковые заявления потерпевших о взыскании с подсудимого денежных средств в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.