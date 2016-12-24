В Мордовии приложение «Мой ГАЗ» используют 115 тысяч абонентов

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«Газпром межрегионгаз Саранск» рекомендует потребителям природного газа активней использовать мобильное приложение «Мой ГАЗ» для оплаты услуг по газоснабжению.
При необходимости помощь в установке цифрового сервиса окажут специалисты региональной газовой компании, офисы которой расположены во всех районах Мордовии и в Саранске.
Приложение позволяет передавать показания прибора учета газа и оплачивать услуги по газоснабжению, получать сведения о состоянии лицевого счета и квитанцию на оплату в электронном виде, вносить изменения в настройки учетной записи или личные сведения.
Оплата в приложении «Мой ГАЗ» производится без комиссии.
«На сегодня количество наших абонентов, которые используют цифровую платформу для оплаты газа, достигло 115 тысяч. В этом году прирост составил порядка 50 тысяч потребителей. «Мой ГАЗ» - это доступный, удобный и необходимый дистанционный сервис», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» Владислав Портнов.
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