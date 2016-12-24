Жителей и гостей Мордовии приглашают на национально-фольклорный праздник «Раськень озкс»

«Это наша история, наша основа»
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
19 июля в селе Чукалы Большеигнатовского района Мордовии пройдет традиционный Республиканский национально-фольклорный праздник «Раськень озкс»(«Родовое моление»).
Публику на празднике ждут фольклорно-обрядовые представления, концерт профессиональных и самодеятельных творческих коллективов из Мордовии и других регионов нашей страны.
В «Этнодеревне» развернется выставка-ярмарка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества, на которой можно будет приобрести уникальные изделия ручной работы и познакомиться с лучшими мастерами республики.
Атмосферу мордовской культуры можно прочувствовать на концерте Республиканского фестиваля народных традиций и обрядов «Из века в век». Все желающие также смогут поучаствовать в национальных играх и состязаниях «Раськень налксемат».
И, конечно, гостей пригласят за общий стол «Вейсэнь ярсамкат» на совместный праздничный обед.
Начало национально-фольклорного праздника в 10:00.
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