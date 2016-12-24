Жителей и гостей Мордовии приглашают на национально-фольклорный праздник «Раськень озкс»

19 июля в селе Чукалы Большеигнатовского района Мордовии пройдет традиционный Республиканский национально-фольклорный праздник «Раськень озкс»(«Родовое моление»).

Публику на празднике ждут фольклорно-обрядовые представления, концерт профессиональных и самодеятельных творческих коллективов из Мордовии и других регионов нашей страны.

В «Этнодеревне» развернется выставка-ярмарка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества, на которой можно будет приобрести уникальные изделия ручной работы и познакомиться с лучшими мастерами республики.

Атмосферу мордовской культуры можно прочувствовать на концерте Республиканского фестиваля народных традиций и обрядов «Из века в век». Все желающие также смогут поучаствовать в национальных играх и состязаниях «Раськень налксемат».

И, конечно, гостей пригласят за общий стол «Вейсэнь ярсамкат» на совместный праздничный обед.

Начало национально-фольклорного праздника в 10:00.