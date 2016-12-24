Просветители Мордовии претендуют на награду Знание.Премия

В борьбу за главную просветительскую награду страны вступили уже 10 тысяч соискателей со всей России. Заявки на Знание.Премия принимаются до сентября.

В номинации «За вклад в сохранение традиционных ценностей» от Мордовии участвует Светлана Дорогайкина – директор Мордовского государственного национального драматического театра. Под ее руководством в театре реализуется комплекс просветительских инициатив, направленных на поддержку мордовской культуры и национальной идентичности. Среди проектов последних лет – открытие первого в Республике бэби-театра «Ино-Инь», где дети и их родители уже могут познакомиться с мордовскими культурными образами через спектакль-инсталляцию «Юр». С 2023 года под ее руководством также проводится конкурс красоты и таланта «Иненармунь», объединяющий молодежь вокруг культурных традиций. Особое место занимает резиденция ЯкшамАтя – национального Деда Мороза Мордовии, ежегодно принимающая гостей из разных регионов России.

В номинации «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества» Мордовию представляет проект «Голоса Победы». В его центре – Национальная детская симфоническая капелла Мордовии, уникальный творческий коллектив, в который входят 150 школьников, исполняющих вокальные и симфонические произведения. В 2024 году специально к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне была подготовлена концертная программа, в которую вошли песни военных лет и чтение подлинных писем с фронта из архивов Музея военного и трудового подвига Мордовии. Программа прозвучала на ключевых патриотических мероприятиях региона, а солистом выступлений стал артист Мариинского театра Виктор Коротич. Зрителями мероприятий стали свыше 7 тысяч человек.

«Традиционно номинации Знание.Премия охватывают все сферы жизни: от здоровья и культуры до науки и экономики. Мы рады сообщить, что среди такого многообразия чаще всего россияне выбирают номинацию "За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества". Именно сюда подано больше всего заявок по прошествии экватора заявочной кампании. Это в очередной раз доказывает, что россияне чтят героическое прошлое нашей страны и с гордостью рассказывают о нем новым поколениям», — сказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Впервые у соискателей из Республики Мордовия будет возможность получить сертификаты об участии, а также специальную региональную награду. Ее вручат лучшему местному просветителю и просветительскому проекту.

Юбилейный сезон Знание.Премия проходит при поддержке генерального информационного партнера — ТАСС. Стратегическим информационным партнером выступает медиахолдинг Rambler&Co. Информационными партнерами — МИЦ «Известия» и телерадиокомпания «Звезда».