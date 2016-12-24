В Мордовии на конкурсе вновь определят лучшего водителя такси

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Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
22 июля в Мордовии во второй раз пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси».
Водителям на конкурсе предстоит сначала посоревноваться в теории - знаниях ПДД, закона о такси, истории Мордовии и расположения на территории республики объектов транспортной инфраструктуры, объектов культурного наследия и т.д.
Самая зрелищная часть конкурса – практический тур, где участники продемонстрируют отточенное водительское мастерство в маневрировании. В частности, плавность вождения будет оцениваться со стаканом воды на крыше автомобиля.
В конкурсе могут участвовать водители, заключившие трудовой договор с юридическим лицом/ИП или самозанятые, имеющие разрешение на перевозки, с водительским удостоверением категории «В» и стажем не менее 3 лет.
Заявки принимаются на сайте www.russia-driver.taxi или по электронной почте info@russia-driver.taxi. Ознакомиться с положением о конкурсе можно здесь.
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