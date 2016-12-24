Иван Горин в прямом эфире расскажет о достижениях региональной экономики

Репортер

Министр экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Иван Горин расскажет о достижениях региональной экономики и деятельности ведомства в прямом эфире на телеканале Народное Телевидение Мордовии. 

Смотрите прямую трансляцию 2 июля в 12:00.

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