Иван Горин в прямом эфире расскажет о достижениях региональной экономики

Министр экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Иван Горин расскажет о достижениях региональной экономики и деятельности ведомства в прямом эфире на телеканале Народное Телевидение Мордовии.

Смотрите прямую трансляцию 2 июля в 12:00.