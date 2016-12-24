Иван Горин в прямом эфире расскажет о достижениях региональной экономики

«Важно, чтобы вы создавали большие и крепкие семьи»
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Министр экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Иван Горин расскажет о достижениях региональной экономики и деятельности ведомства в прямом эфире на телеканале Народное Телевидение Мордовии.
Смотрите прямую трансляцию 2 июля в 12:00.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
Артём Здунов поздравил с Троицей жителей и гостей Зубово-Полянского района
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»