В Мордовии 91-летнего любителя земляники искали в лесу несколько часов

Как сообщает МВД по РМ, 91-летний житель г. Саров Нижегородской области утром приехал на «Ниве» в лесной массив возле деревни Бочино в Темниковском районе Мордовии, чтобы собрать землянику и потерял в лесу ориентацию. Выйдя на возвышенность, чтобы поймать устойчивую сотовую связь, пенсионер около четырех часов дня смог дозвониться до сына и сообщить, что он потерялся.

Сын и поисковики установили с ним стабильный телефонный контакт и постарались объяснить, как выбраться из лесного массива используя солнце в качестве своеобразного компаса. Но годы, усталость и отсутствие воды брали свое – пожилой мужчина оставался в лесу. Тогда его сын обратился за помощью к полицейским.

Сотрудники Темниковского отдела полиции со спасателями незамедлительно выдвинулись в указанный район. Обнаружив автомобиль пенсионера на опушке, они начали прочесывание леса по предполагаемому маршруту и ближе к 22 часам нашли пенсионера. К моменту обнаружения он находился примерно в 1,5-2 километрах от своей машины.

Житель Сарова, который провел в лесу около 13 часов, был бесконечно рад помощи. Он и его сын искренне поблагодарили всех участников спасательной операции.