Благодаря нацпроекту в Кочкурове возводят современный сквер

В Мордовии продолжается комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство парков, скверов, аллей и других общественных пространств. Эта работа проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году в республике обновят 35 общественных территорий, включая проекты-победители Всероссийского конкурса.

В Кочкурове активно ведутся работы на улице Школьной. На месте снесенных аварийных домов в скором времени появится благоустроенный сквер, который станет центром притяжения всех жителей села. Здесь возводят детскую и спортивную площадки, а также пешеходную зону.

Строители почти завершили работу по устройству спортивной площадки. Установлены турники, теннисные и шахматные столы, удобные скамейки, оборудована велопарковка. На детской площадке в скором времени установят новое оборудование – игровой комплекс, карусели и качели. Продолжается укладка тротуарной плитки на пешеходных дорожках. Также будут оборудованы новые места отдыха и установлены парковые качели. Территория будет освещена современными парковыми светильниками.

Работы планируется завершить до октября текущего года.