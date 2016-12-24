Благодаря нацпроекту в Кочкурове возводят современный сквер

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Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
В Мордовии продолжается комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство парков, скверов, аллей и других общественных пространств. Эта работа проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году в республике обновят 35 общественных территорий, включая проекты-победители Всероссийского конкурса.
В Кочкурове активно ведутся работы на улице Школьной. На месте снесенных аварийных домов в скором времени появится благоустроенный сквер, который станет центром притяжения всех жителей села. Здесь возводят детскую и спортивную площадки, а также пешеходную зону.
Строители почти завершили работу по устройству спортивной площадки. Установлены турники, теннисные и шахматные столы, удобные скамейки, оборудована велопарковка. На детской площадке в скором времени установят новое оборудование – игровой комплекс, карусели и качели. Продолжается укладка тротуарной плитки на пешеходных дорожках. Также будут оборудованы новые места отдыха и установлены парковые качели. Территория будет освещена современными парковыми светильниками.
Работы планируется завершить до октября текущего года.
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Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
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