В клубе «Бизнес с душой» рассказали о социальном предпринимательстве Мордовии

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживают предпринимателей региона. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в клубе «Бизнес с душой» организована первая встреча предпринимателей.

Проект ориентирован на социальных предпринимателей и тех, кто желает ими стать. В неформальной живой обстановке общения помогает участникам делиться бизнес-опытом, обсуждать тонкости ведения дел социальной направленности. Также благодаря таким встречам предприниматели узнают, как получить и успешно реализовать безвозмездный грант от государства.

Первая в этом году встреча участников проекта состоялась в школе английского языка Натальи Ешенковой. Она рассказала гостям о том, как рождалась идея её бизнеса, какие стояли цели и как шаг за шагом создавалось уютное образовательное пространство, где учат язык не только эффективно, но и по-настоящему интересно.

«Важно все дела, за которые берёшься обязательно доводить до конца, - рассказывает Наталья Ешенкова. - Это качество сыграло огромную роль в развитии моего бизнеса».

Наталья любит быть в самом процессе, чувствовать каждую деталь и лично участвовать в важных решениях.

«Даже самая крутая идея работает тогда, когда ты не просто запускаешь дело, а остаёшься с ним до самого финиша», - подытожила она.

Гости приняли участие в мастер-классе, где бизнесвумен поделилась простой и эффективной методикой запоминания иностранных слов, показав, что учить язык можно легко, интересно и даже весело. В атмосфере открытого диалога и тёплого общения участники поделились своими идеями, обменялись опытом и получили возможность расширить свое понимание социального предпринимательства.

Обо всех мерах поддержки в рамках нацпроекта вы можете узнать по телефону горячей линии: 24-77-77.