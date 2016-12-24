МГУ им. Н.П. Огарева занял 29 место в Национальном рейтинге университетов

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Рейтинговое агентство «Интерфакс» опубликовало результаты Национального рейтинга университетов 2025 года. МГУ им. Н. П. Огарева расположился на 29 месте среди лучших вузов России. Всего в рейтинг 2025 года вошли 389 российских университетов.
Кроме этого, в исследовании были составлены параметрические рейтинги университетов по нескольким областям.
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