МГУ им. Н.П. Огарева занял 29 место в Национальном рейтинге университетов

Рейтинговое агентство «Интерфакс» опубликовало результаты Национального рейтинга университетов 2025 года. МГУ им. Н. П. Огарева расположился на 29 месте среди лучших вузов России. Всего в рейтинг 2025 года вошли 389 российских университетов.



Кроме этого, в исследовании были составлены параметрические рейтинги университетов по нескольким областям.