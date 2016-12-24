В июле жители Мордовии смогут получить бесплатные консультации по вопросам Росреестра

«Это самый большой вклад в наше будущее!»
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
- 3 июля - осуществление государственного земельного надзора, тел. 8(8342) 24-22-74, 8(8342) 24-24-49. Лицензирование геодезической и картографической деятельности, тел. 8(8342) 23-08-98
- 10 июля - государственный кадастровый учёт объектов недвижимости, тел. 8(8342) 23-24-20
- 16 июля - исправление технических ошибок в сведениях ЕГРН, тел. 8(8342) 48-29-39
- 21 июля - банкротство юридических и физических лиц, тел. 8(8342) 23-32-97. Кадастровая оценка объектов недвижимости, тел. 8(8342) 47-35-91
- 30 июля - государственная регистрация прав на объекты недвижимости, тел. 8(8342) 23-24-18.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии
Артём Здунов поздравил с Троицей жителей и гостей Зубово-Полянского района
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества