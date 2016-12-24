В июле жители Мордовии смогут получить бесплатные консультации по вопросам Росреестра

Репортер

- 3 июля - осуществление государственного земельного надзора, тел. 8(8342) 24-22-74, 8(8342) 24-24-49. Лицензирование геодезической и картографической деятельности, тел. 8(8342) 23-08-98

- 10 июля - государственный кадастровый учёт объектов недвижимости, тел. 8(8342) 23-24-20

- 16 июля - исправление технических ошибок в сведениях ЕГРН, тел. 8(8342) 48-29-39

- 21 июля - банкротство юридических и физических лиц, тел. 8(8342) 23-32-97. Кадастровая оценка объектов недвижимости, тел. 8(8342) 47-35-91

- 30 июля - государственная регистрация прав на объекты недвижимости, тел. 8(8342) 23-24-18.

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