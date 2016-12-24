В Мордовии запускается производство технической конопли

Об этом в телеграм сообщил и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев, посетивший по поручению Главы Мордовии Артёма Здунова производственную площадку.

Китайская компания заинтересовалась этим направлением, что дало старт совместному пилотному проекту по переработке технической конопли и производству волокна. Первые поставки оборудования уже профинансированы, в ближайшее время начнется его монтаж на действующем производстве.

«У этого направления серьезный потенциал. Конопля используется в пищевой промышленности, производстве бумаги, одежды, строительных и упаковочных материалов. Это экологично, экономично и отвечает современному запросу на «зелёные» технологии. Поэтому в республике проекту будет уделено особое внимание», - отметил Батыр Эмеев.