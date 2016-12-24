В Мордовии житель Москвы признан виновным в фиктивной регистрации иностранных граждан

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Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность жителя Москвы, причастного к фиктивной регистрации иностранных граждан.
Установлено, что в декабре 2024 года москвич приобрел частный дом в Кадошкинском районе Мордовии, в котором фиктивно зарегистрировал трех иностранных граждан. В действительности, указанные лица работали в Москве и не намеревались проживать в данном жилище. Тем более, что все бытовые условия в доме отсутствовали, поскольку он был отключен от коммуникаций.
На основании собранных УФСБ материалов было расследовано уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ о фиктивной регистрации иностранных граждан.
Приговором суда фигуранту было назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.
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