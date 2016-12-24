В Мордовии обновляют стационарные организации социального обслуживания

«Это наш праздник!»
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
В Мордовии реализуется федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Семья». В него входит система долговременного ухода. Она включает в себя помощь на дому и в современных стационарах.
В рамках нацпроекта обновляют стационарные организации социального обслуживания республики. Так, в Инсарском доме-интернате для престарелых и инвалидов идет капитальный ремонт фасада. А также планируется устройство двух противопожарных емкостей. В настоящее время строители провели демонтажные работы, также закуплен необходимый материал и оборудование.
В Потьминском психоневрологическом интернате с детским отделением ремонтируют крышу главного корпуса. Работы ведутся по федеральному проекту «Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». Уже демонтирована старая кровля, начинается устройство новой.
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В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
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