Жители Мордовии могут сообщить о возникшей проблеме через «Госуслуги»

За последние несколько лет «Госуслуги» стали незаменимым инструментом для прямого диалога граждан с органами власти и местного самоуправления. Одна из важнейших функций портала – отправка обращений.

Если возникли проблемы на улицах города, общественных территориях, во дворах или многоквартирных домах, сообщить об этом ответственным ведомствам можно легко и быстро, имея под рукой компьютер или смартфон. Обращения принимаются через приложение «Госуслуги Решаем вместе» или сайт: clck.ru/3MrxaS.

Для этого необходимо иметь подтверждённый аккаунт на «Госуслугах». Отправка обращений будет доступна после успешной авторизации. Необходимо выбрать свой регион и описать проблему. По желанию можно приложить фото или документ, которые помогут лучше понять ее суть. Также необходимо указать точный адрес, где эта проблема возникла, и ее категорию. По возможности, укажите получателя обращения. Это может быть орган исполнительной власти или ведомство. Если вы точно знаете, в чьей компетенции находится решение вашей проблемы, это ускорит получение ответа.

Он придет в личном кабинете. На предоставление ответа обычно отводится до 30 календарных дней, но, как правило, в нашей республике на решение вопроса уходит всего несколько рабочих дней.

Стоит отметить, что «Госуслуги» это не только инструмент для отправки обращений органам власти. Здесь пользователи могут принимать участие в опросах и голосованиях, которые напрямую влияют на жизнь в стране, регионе и вашем населенном пункте.