Успенский монастырь Краснослободска будет доступнее для туристов

Бизнес-десант вместе с заместителем Министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Оксаной Лариной, главой Краснослободского района Иваном Волковым, представителями Центра «Мой бизнес» и туристической отрасли региона посетили Успенский монастырь в старинной части города Краснослободск.

Напомним, что сейчас благодаря поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство» прорабатывается возможность создания нового туристического маршрута, который охватит главные достопримечательности района.

Первая точка на карте посещения гостями из Саранска стала усадьба Севостьяновых, одного из самых богатых купцов первой гильдии, винных откупщиков России.

Вторая поездка также касалась самого большого количества предпринимателей и знаменитых купцов первой гильдии в Краснослободске. Они не только вели бизнес, но и активно возводили храмы, монастыри, школы, больницы. Один из ярчайших примеров – Успенский монастырь.

Богадельня основана купцом Абрамом Дмитриевичем Муромцевым в 1809 году, в 1827 году она преобразовалась в общину, в 1860 – открыт монастырь третьего класса. В 1920 году он закрылся, значительная часть зданий сломана. До настоящего времени сохранились его каменные здания, которые занимает районная больница города. Восстановлены трапезные палаты монастыря, в которых находится управление Краснослободской и Темниковской епархии.

Экскурсия здесь окончилась в большом зале заседаний, где иеромонах Агафангел исполнил для почетных гостей на рояле несколько композиций Иоганна Себастьяна Баха, которые вызвали непередаваемый восторг у гостей из Саранска. Самые приятные впечатления оставили величественные стены монастыря, возрожденная здесь духовная жизнь и культура старинного города.

«Новый туристический маршрут обязательно должен пройти по этим красивейшим, святым местам», - подытожила визит в монастырь Оксана Ларина.