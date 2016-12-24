В МГУ им. Н.П.Огарева новый проректор

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В должность проректора по технологическим разработкам и коммерциализации МГУ им. Н.П.Огарева вступила Ирина Гвоздецкая, ранее занимавшая должность директора департамента инноваций.
Ирина Гвоздецкая окончила с отличием юридический факультет Мордовского госуниверситета по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2009 года — кандидат экономических наук. В 2019 году окончила магистратуру МГУ им. Н. П. Огарева юридического факультета, направление подготовки - «Юридическое сопровождение бизнеса».
Работает в университете более 20 лет. В настоящее время —доцент кафедры гражданского права и процесса. С 2022 года — директор департамента инноваций. Имеет дипломы дополнительной профессиональной переподготовки в сфере интеллектуальной собственности.
С 2019 года — патентный поверенный Российской Федерации. Неоднократно входила в число победителей Всероссийского конкурса «За вклад в развитие сферы интеллектуальной собственности» в номинации «Лучший патентный поверенный РФ».
Является автором более 100 публикаций статей и монографий по интеллектуальной собственности.
Должность директора департамента инноваций займет Сергей Грязнов. Ранее он работал в должности начальника отдела управления интеллектуальной собственностью.
Сергей Грязнов окончил Мордовский госуниверситет в 2020 году по специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений». В том же году поступил в очную аспирантуру на кафедру строительных конструкций МГУ им. Н П Огарева. Профиль подготовки — строительные конструкции, здания и сооружения.
С 2015 года по настоящее время активно занимается научными исследованиями.
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