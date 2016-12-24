Иностранный заключенный мордовской колонии получил срок за наркотический заказ

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Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия совместно с оперативниками регионального УФСИН пресечена противоправная деятельность 39-летнего заключенного одной из исправительных колоний региона.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что гражданин Таджикистана предпринял за решеткой попытку незаконного приобретения наркотических веществ. С этой целью он по интернету приобрел запрещенные вещества и организовал их доставку на территорию колонии.
При переброске свертка через ограждение исправительного учреждения получатель наркотической посылки был задержан. Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством гашиш. Его общая масса составила 89,22 грамма.
На основании собранных материалов в отношении иностранного гражданина было расследовано уголовное дело за покушение на незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.
Свою вину заключенный признал в полном объеме. Суд в дополнение к прежнему приговору за незаконный оборот наркотиков добавил иностранцу еще 3 года лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
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