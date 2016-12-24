В Саранске с улицы эвакуировали не подлежащий идентификации автомобиль

С прошлого года в столице Мордовии возобновилась работа по эвакуации разукомплектованных и брошенных транспортных средств с городских улиц и прилегающих к многоквартирным домам территорий.

По информации Администрации Саранска, по решению специальной комиссии со стоянки в районе дома №27 по ул. Лихачева эвакуирован автомобиль, состояние которого не позволяет точно идентифицировать его марку.

Жители города могут сообщать о «забытых» или разукомплектованных авто на любой территории городского округа в районные администрации по телефонам:

- 47-25-96 – приемная администрации Ленинского района

- 55-03-26 – приемная администрации Октябрьского района

- 76-02-44 – приемная администрации Пролетарского района.