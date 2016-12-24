Саранский хлебозавод станет кондитерским комбинатом нового формата

«Передадим наши традиции потомкам»
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Об этом в телеграм сообщил и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев.
Новый инвестор хлебозавода ООО «Белевская пастила» является одним из крупнейших производителей натуральных кондитерских изделий в стране. На хлебозаводе уже запущено производство яблочной пастилы и полностью сохранен кадровый состав с численностью порядка 100 человек.
При этом, хлебное направление останется в приоритете. На заводе запланирована модернизация печей и установка новой технологической линии, способной выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию. В модернизацию предприятия уже вложено более 100 миллионов рублей с дальнейшим ростом инвестиций еще на 200 миллионов.
«В перспективе завод станет кондитерским комбинатом нового формата — в самом центре города. Помимо хлеба и хлебобулочных изделий здесь будет выпускаться экологически чистая, натуральная продукция — от пастилы до зефира под мордовским брендом. Это — часть исполнения поручения Главы Республики Мордовия: будем развивать креативную экономику, опираясь на идентичность региона, его традиции и современные решения», - отметил Батыр Эмеев.
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