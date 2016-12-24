В России обновляют дороги, входящие в опорную сеть

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в нашей стране ведется реконструкция и ремонт дорожных участков. До конца этого года планируется обновить 3,2 тыс. региональных и межмуниципальных дорог, входящих в опорную сеть.

«Эти трассы связывают не только столицы регионов с муниципальными районами, но и ведут к крупным городам, промышленным центрам, к границам соседних государств. Именно по ним движется основной грузо- и пассажиропоток. Хорошее состояние таких дорог способствует и повышению качества жизни граждан за счет сокращения времени в пути и комфорта поездок», – прокомментировал зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Понятие «опорная сеть автомобильных дорог» закреплено в российском законодательстве с 2023 года. На сегодняшний день ее протяженность составляет 140,8 тыс. км., среди которых 74,3 тыс. км – региональные или межмуниципальные дороги, 66,5 тыс. км – федеральные. За 2024 год в нормативное состояние приведены 73,18% дорожных участков.