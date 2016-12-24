В Саранске пьяный 20-летний парень угнал легковушку, чтобы «покататься»

Как сообщает МВД по РМ, 23 июня около 4 утра на улице Студенческой наряд ДПС остановил автомобиль «ВАЗ-21124». У находившегося за рулем нетрезвого 20-летнего местного жителя водительского удостоверения и документов на транспортное средство не оказалось.

На парня составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В дальнейшем выяснилось, что и машина ему не принадлежит.

По словам молодого человека, проходя возле частных домов по улице Чкалова, он нашел припаркованную легковушку с незапертой дверью. Ключ зажигания оказался в бардачке, он завел машину и поехал кататься.

В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством.