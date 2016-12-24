В Саранске пьяный 20-летний парень угнал легковушку, чтобы «покататься»

«День России - особенный праздник для каждого из нас!»
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Как сообщает МВД по РМ, 23 июня около 4 утра на улице Студенческой наряд ДПС остановил автомобиль «ВАЗ-21124». У находившегося за рулем нетрезвого 20-летнего местного жителя водительского удостоверения и документов на транспортное средство не оказалось.
На парня составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В дальнейшем выяснилось, что и машина ему не принадлежит.
По словам молодого человека, проходя возле частных домов по улице Чкалова, он нашел припаркованную легковушку с незапертой дверью. Ключ зажигания оказался в бардачке, он завел машину и поехал кататься.
В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством.
Поделиться в соц. сетях:
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
Артём Здунов поздравил с Троицей жителей и гостей Зубово-Полянского района