В Мордовии 85% жителей используют интернет каждый день

Репортер

Такие данные приводит Мордовиястат, ссылаясь на проведенное в 2024 году федеральное статистическое наблюдение. 

Помимо домашних условий, 56% используют интернет на работе, 45% – у друзей и знакомых, в общественном транспорте и во время прогулок интернетом пользуются 55%. 

Наибольшую активность в использовании интернета проявляют жители республики в возрасте от 30 до 44 лет.

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