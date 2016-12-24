В Мордовии 85% жителей используют интернет каждый день

Такие данные приводит Мордовиястат, ссылаясь на проведенное в 2024 году федеральное статистическое наблюдение.

Помимо домашних условий, 56% используют интернет на работе, 45% – у друзей и знакомых, в общественном транспорте и во время прогулок интернетом пользуются 55%.

Наибольшую активность в использовании интернета проявляют жители республики в возрасте от 30 до 44 лет.