В Мордовии 85% жителей используют интернет каждый день

«Передадим наши традиции потомкам»
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Такие данные приводит Мордовиястат, ссылаясь на проведенное в 2024 году федеральное статистическое наблюдение.
Помимо домашних условий, 56% используют интернет на работе, 45% – у друзей и знакомых, в общественном транспорте и во время прогулок интернетом пользуются 55%.
Наибольшую активность в использовании интернета проявляют жители республики в возрасте от 30 до 44 лет.
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