В МГУ им. Н.П. Огарева открылась выставка «Между парами»

27 июня в преддверии Дня молодежи Мордовский госуниверситет открыл фотовыставку «Между парами» от фотографов университета. Всего в ней представлено 108 фотографий. В фотовыставке — маленькие истории большого вуза за последние три года. Каждая из них — является частью одного целостного духа огаревцев, творческих, идейных людей, готовых всегда делать все возможное на благо развития своей малой родины и страны.

В фотовыставке представлены различные направления жизни Мордовского госуниверситета: наука, студенчество, архитектура, иностранные студенты, спорт и эмоции. Авторы фотографий — три фотографа МГУ им. Н.П. Огарева: Рашид Резепов, Анна Павлова, Николай Герасимов.

Резепов Рашид — фотограф университета, который работает в вузе с 2000 года. Рашид — лауреат конкурса журналистов 2021 года, председатель жюри студенческих фотоконкурсов, лауреат премии Главы Республики Мордовия, обладатель благодарности Главы Республики.

«В серии «Архитектура» представлены две фотографии разницей всего в полчаса. Это удивительно, когда ты видишь густой, обволакивающий здания, туман, пытаешься это передать, как вдруг понимаешь, что от него не осталось и следа, а зимнее яркое солнце рисует такой радужный и приветливый пейзаж стен, ставших уже родными.

В рубрике «Спорт» представлена очень эмоциональная фотография болельщиков нашего хоккейного клуба. Эта фотография родилась спонтанно, как и эмоции на лицах этих ребят. На них нет ничего наигранного, это живая страсть. Сразу после того, как я сделал это фото, я понимал, что оно никого не оставит равнодушным из-за своей экспрессии и натуральности.

А еще среди фотографий есть одна, ценность которой я осознал, уже отбирая отснятый материал, хотя изначально не придавал значение. На нем изображен студент из Индии, играющий в крикет. Он зависает в воздухе в какой-то гармонии, несмотря на игровой азарт», — рассказывает Рашид Резепов.

Анна Павлова — фотокорреспондент газеты «Голос Мордовского университета», выпускница медиашколы от медиацентра «Пара», участница Всемирного фестиваля молодежи в направлении «Медиапоток», призер межрегинального конкурса «Освети науку».

«В серии «Спорт» представлена фотография с попавшим мячом в ворота и человеком, припавшим к земле. С первого взгляда может показаться, что он расстроен, но на самом деле он и забил этот гол. И это не грусть, а облегчение. Игра была очень напряженной, и, когда, наконец, мяч был забит, он упал на колени от радости.

В серии «Наука» есть фото в мастерской института механики и энергетики. На нем — студент за работой. В этом фото и есть суть репортажной съемки: он не видел, что я снимаю и был погружен в работу, не позировал, не делал что-то специально на камеру. Вот он какой и есть в жизни, без прикрас», — делится Анна Павлова.

Николай Герасимов — экс-руководитель региональной площадки студенческого медиацентра «Пара», фотокорреспондент газеты «Голос мордовского университета» (2023-2024 гг.), победитель Студенческой весны университета и региона (2024 г.) по направлению «Медиа» в номинации «Фото», финалист и победитель всероссийского конкурса «Медиакод»-2023 в номинации «Вспышка».

«Фото в серии «Наука» было сделано для конкурса научной фотографии, и Константин Суслов (герой на фото) предложил мне поучаствовать в конкурсе и сделать ему кадр. Он историк, поэтому главный реквизит — книга. Идея пришла спонтанно, прямо на месте съемки. Но конкурс мы так и не выиграли. Фото в серии «Студенчество» с парнем с фиолетовой лампой было сделано на занятии в медиашколе от медиацентра «Пара». Тогда я еще был просто фотографом, которому было интересно и поснимать такое мероприятие, и подслушать спикеров. Тогда я еще не знал, что сам буду руководителем медиацентра «Пара». На фото в серии «Студенчество» изображена студентка из Конго — очень добродушная и приятная девушка. Но мне (и камере) было непривычно снимать человека с темным цветом кожи. Здесь была немного другая логика работы с настройками камерами, но это был неожиданный и интересный вызов», — отмечает Николай Герасимов.

Фотовыставка «Между парами» выставлена до смены экспозиции слева от корпуса №1, со стороны ул. Богдана Хмельницкого. Посетить ее может любой желающий.