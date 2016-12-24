В Мордовии замедлился рост цен на непродовольственные товары

Высокая ключевая ставка Банка России охлаждает избыточный потребительский спрос. Как следствие, в Мордовии цены на непродовольственные товары в мае росли медленнее. В регионе подешевели смартфоны, компьютеры, телевизоры, электроника и бытовая техника.

«В условиях высоких ставок в экономике растет привлекательность вкладов. Как результат, люди предпочитают больше сберегать и меньше тратить, в том числе за счет покупок в кредит. Поэтому избыточный спрос на товары и услуги снижается, что ведет к замедлению роста цен», — объясняет управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Мордовия Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Иванов.

В целом, по данным Росстата, в мае цены в Мордовии выросли на 0,2% по сравнению с апрелем. При этом годовая инфляция снизилась до 9,3% и осталась ниже, чем в целом по стране (9,9%). Подробнее – в информационно-аналитическом комментарии об инфляции на сайте Банка России.