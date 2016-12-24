Отреставрированный дом Севостьяновых в Краснослободске может войти в новый туристический маршрут

В Министерстве экономики, торговли и предпринимательства РМ прорабатывается возможность создания нового туристического маршрута, который охватит главные достопримечательности Краснослободского района.

В этой связи бизнес-десант вместе с заместителем министра экономики РМ Оксаной Лариной, главой Краснослободского района Иваном Волковым, представителями Центра «Мой бизнес» и туристической отрасли региона посетил ряд исторических и природных мест территории.

В центре старого Краснослободска размещается усадьба Севостьяновых, богатых купцов первой гильдии, оставивших большой след в истории города. Хорошую славу среди горожан получил Иван Севастьянов, бывший городским головой. Личные средства он вкладывал в школы и училища Краснослободска, открыл при местном женском Успенском монастыре мастерские декоративно-прикладного искусства.

После страшного пожара 1818 года, когда практически весь город был уничтожен, он пригласил в свой большой, не пострадавший от огня дом, несколько местных семейств. И длительное время они жили на его полном обеспечении. Также Иван Севастьянов раздал совершенно безвозмездно крупную сумму денег неимущим горожанам на постройку нового жилья и выдал беспроцентные ссуды тем, кто имел возможность расплатиться в будущем.

Дом с колоннами Севостьяновых был построен до 1800 года, в советское время в нем размещался Краснослободский зооветеринарный техникум. Здание является архитектурной жемчужиной и внесено в «Реестр объектов культурного наследия». Сейчас же усадьба пустует и требует ремонта.