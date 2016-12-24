РУВИКИ исполняется 2 года: российская энциклопедия подводит итоги

Более 138 тысяч новых статей, десятки партнеров, обладающих уникальной экспертизой, образовательные проекты и внедренный искусственный интеллект – за два года РУВИКИ создала новый энциклопедический стандарт.

27 июня 2023 года после объявления на РИФ-2023 российская энциклопедия РУВИКИ стартовала в бета-версии. Проект, основанный на идеях Википедии, за 2 года был полностью переосмыслен как с точки зрения подхода к качеству материалов, так и технологически.

«Когда мы задумывали РУВИКИ, мы задались вопросом – какой должна быть энциклопедия в 2030-40 годах? Было очевидно, что ее невозможно представить без искусственного интеллекта, который с каждым годом все плотнее входит в нашу жизнь. Но также возрастает запрос на достоверность информации — как проверить, что нейросеть не выдумала факты или не была обучена на недостоверных данных? Эти ценности мы заложили в основу новой платформы.» - говорит генеральный директор интернет-энциклопедии РУВИКИ Владимир Медейко.

Рекорды по количеству статей и качество материалов

На первом этапе работы перед РУВИКИ стояла задача найти партнеров, обладающих уникальной экспертизой, которые помогли бы рецензировать материалы. В сентябре 2023 года ключевым партнером энциклопедии стала Российская академия наук. За прошедшие 2 года академиками РАН было рецензировано более 12,5 тысяч статей по категориям история, физика и медицина, а также учебные материалы для школьников, помогающие подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Активная работа продолжается на постоянной основе. Партнерами РУВИКИ также выступили Министерство культуры РФ, которое предоставило РУВИКИ доступ к Государственному каталогу с подробной информацией о коллекциях в области живописи, графики и скульптуры, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, Государственный исторический музей, Музей современной истории России, Музей Москвы, Музей Атома, Альянс по защите детей в цифровой среде, Социальный комплекс Правительства Москвы, Департамент транспорта города Москвы, Московский Планетарий и ВДНХ.

Помимо работы над качеством материалов, РУВИКИ увеличила общую базу статей, обойдя конкурентов. За 2 года было создано более 138 тысяч новых материалов, общий объем статей в энциклопедии превышает 2 миллиона 135 тысяч.

В 2024 году Министерством цифрового развития РФ было принято решение о передаче библиотеки Большой Российской энциклопедии в РУВИКИ. Работа по переносу контента будет завершена в 2025 году.

Новые технологии на страже знаний

В конце 2024 года РУВИКИ объявила о партнерстве с компанией Яндекс. Проект предусматривал внедрение нейросети Yandex GPT в энциклопедию. С 2025 года пользователям РУВИКИ доступен быстрый ответ на произвольно сформулированный вопрос, пересказ в разных стилях, суммаризация статей, сгенерированные дополнительные вопросы для большего погружения в тему. Статьи можно слушать в аудиоформате.

«Внедрение ассистента в РУВИКИ качественно изменило способ взаимодействия читателей с платформой, – говорит Владимир Медейко. – Теперь не нужно пролистывать огромные материалы в поиске крупицы нужной информации, ассистент автоматически проанализирует тексты энциклопедии и сформулирует точный ответ. Это быстрый помощник в поиске новых знаний. Причем знаний проверенных, ведь нейросеть обучается и работает только в периметре РУВИКИ».

Что читают россияне?

Самыми популярными статьями в РУВИКИ за прошедшие два года стали:

— Кубок первого канала по Фигурному катанию 2025;

— Рейтинг самых надежных банков России;

— Список миллиардеров;

— Тройная точка воды;

— Закон Амоса Долбера.

Авторы РУВИКИ получают призы и награды

Организационно РУВИКИ наполняют не только редакция и эксперты, но и волонтеры. Ежемесячно над энциклопедией работают порядка тысячи народных авторов. РУВИКИ занимает лидирующие позиции среди самых популярных мероприятий на платформе Добро.ру.

Для авторов площадки РУВИКИ разработала игровые инструменты и бонусную программу. Пользователи могу соревноваться в наградах, дополняя статьи, внося правки и создавая материалы с нуля. За действия также начисляются баллы, которые можно конвертировать в сертификаты на покупку товаров и услуг. На сегодняшний день участниками бонусной программы стали более 1300 человек.



РУВИКИ на языках народов РФ



Помимо русского, РУВИКИ развивается на 20 языках народов России: алтайском, башкирском, бурятском, вепсском, горномарийском, ингушском, калмыцком, коми, коми-пермяцком, карельском (ливвиковское наречие), марийском, мокшанском, саха, татарском, тувинском, удмуртском, хакасском, чеченском, чувашском, эрзянском. Общее количество материалов в этих разделах превышает 1 450 338 статей.



Самые популярные разделы по посещаемости за 2 года:

— раздел на татарском языке;

— раздел на башкирском языке;

— раздел на чеченском языке;

— раздел на якутском языке;

— раздел на марийском языке;

— раздел на чувашском языке.

Самые популярные статьи на этих языках:

— Рәсим Баксиков (раздел на татарском языке);

— Урыҫтар (раздел на башкирском языке);

— Нохчийчоь (раздел на чеченском языке);

— Саха Сирэ (раздел на якурском языке);

— iMGSRC.RU (раздел на марийском языке);

— Долгов Игорь Николаевич (раздел на чувашском языке).

«Мы начинали с нуля и за два года добились ежемесячной посещаемости на уровне 7 миллионов уникальных пользователей в месяц – говорит Владимир Медейко. – Уверен, что это только начало. Мы делаем удобный интересный и яркий проект для всех, кто ищет глубокие знания или просто хочет расширить кругозор. А этот запрос будет всегда».

Проект РУВИКИ объявлен на РИФ-2023. Российская интернет-энциклопедия объединяет экспертов и обычных пользователей: любой может стать автором РУВИКИ, но лишь профессионалы выступают гарантами верификации материалов. Главные ценности площадки: достоверность, открытость, удобство и технологичность. В РУВИКИ внедрен искусственный интеллект, который позволяет пользователям находить точный ответ на свой вопрос, пересказывать его в разных стилях и сокращать объёмные материалы до ключевой выжимки.