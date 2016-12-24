В Дубенском районе Мордовии создают современное пространство для молодежи

С 2025 года в Мордовии реализуется региональный проект «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». В его рамках действует программа комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых», направленная на создание условий для талантливой и активной молодёжи, расширение инфраструктуры.

В Дубенском районе активно ремонтируют молодежный центр. Уже вывезли все оборудование и мебель, закончили демонтажные работы и начали облицовку внутренних помещений.

После ремонта внешний облик молодежного центра существенно преобразится. Он станет более привлекательным для современной молодежи. Планируется создать медиапространство, зоны креатива, площадки для дискуссий и досуга, а также отдельное место для занятий спортом и популяризации здорового образа жизни. Будет работать семейный клуб.

Появятся пространства Российского движения детей и молодежи «Движение первых», Регионального ресурсного центра по реализации Всероссийского проекта «Навигаторы детства», Российского общества «Знание», президентской платформы «Россия – страна возможностей».