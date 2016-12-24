Жительница Зубово-Полянского района признана судом виновной в мошенничестве с фермерским пособием

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Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия выявлена и пресечена противоправная деятельность 44-летней жительницы Зубово-Полянского района, причастной к хищению бюджетных денежных средств.
В августе 2024 года самозанятая в рамках государственной программы социальной поддержки получила единовременное пособие в размере 350 тысяч рублей. Выделенные средства предназначались на реализацию бизнес-плана в сфере животноводства - приобретения специализированного оборудования и сельскохозяйственных животных.
Но вместо реальной аграрной деятельности женщина изготовила фиктивные документы о закупке коров, кормов для них, доильного аппарата и предоставила липовые бумаги в качестве подтверждения целевого использования полученных средств. А сама обналичила деньги и потратила их на нужды, не связанные с условиями договора.
На основании собранных УФСБ материалов было расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).
Суд признал фигурантку виновной и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.
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