Жительница Зубово-Полянского района признана судом виновной в мошенничестве с фермерским пособием

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия выявлена и пресечена противоправная деятельность 44-летней жительницы Зубово-Полянского района, причастной к хищению бюджетных денежных средств.

В августе 2024 года самозанятая в рамках государственной программы социальной поддержки получила единовременное пособие в размере 350 тысяч рублей. Выделенные средства предназначались на реализацию бизнес-плана в сфере животноводства - приобретения специализированного оборудования и сельскохозяйственных животных.

Но вместо реальной аграрной деятельности женщина изготовила фиктивные документы о закупке коров, кормов для них, доильного аппарата и предоставила липовые бумаги в качестве подтверждения целевого использования полученных средств. А сама обналичила деньги и потратила их на нужды, не связанные с условиями договора.

На основании собранных УФСБ материалов было расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Суд признал фигурантку виновной и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.