Школьники и студенты Мордовии могут бесплатно освоить курс «Код будущего. Искусственный интеллект»

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На портале Госуслуг начинается запись на обучающие программы для школьников 8-11 классов и студентов колледжей. В рамках курса «Код будущего. Искусственный интеллект» участники познакомятся с основами искусственного интеллекта, машинного обучения и программирования на Python, даже без предварительного опыта.
Обучение бесплатное и проводится в рамках национального проекта «Экономика данных». В 2025 году его смогут пройти не менее 75 тысяч человек.
Участники курса не должны быть выпускниками предыдущих программ «Код будущего».
Что ждёт учеников:
Набор на основные курсы, где подростки осваивают популярные языки программирования, стартует в августе. Выпускники программы «Код будущего. Искусственный интеллект» смогут подать заявку на участие в основной набор проекта, выбрав только курсы программирования профессионального уровня.
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