Школьники и студенты Мордовии могут бесплатно освоить курс «Код будущего. Искусственный интеллект»

На портале Госуслуг начинается запись на обучающие программы для школьников 8-11 классов и студентов колледжей. В рамках курса «Код будущего. Искусственный интеллект» участники познакомятся с основами искусственного интеллекта, машинного обучения и программирования на Python, даже без предварительного опыта.

Обучение бесплатное и проводится в рамках национального проекта «Экономика данных». В 2025 году его смогут пройти не менее 75 тысяч человек.

Участники курса не должны быть выпускниками предыдущих программ «Код будущего».

Что ждёт учеников:

6 топовых курсов от МФТИ, Яндекса, 1Т, Цифриума и Школы программистов,

54 часа обучения в онлайн-формате,

4 месяца на прохождение программы.

Набор на основные курсы, где подростки осваивают популярные языки программирования, стартует в августе. Выпускники программы «Код будущего. Искусственный интеллект» смогут подать заявку на участие в основной набор проекта, выбрав только курсы программирования профессионального уровня.