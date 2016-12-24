Школьники и студенты Мордовии могут бесплатно освоить курс «Код будущего. Искусственный интеллект»

Репортер

На портале Госуслуг начинается запись на обучающие программы для школьников 8-11 классов и студентов колледжей. В рамках курса «Код будущего. Искусственный интеллект» участники познакомятся с основами искусственного интеллекта, машинного обучения и программирования на Python, даже без предварительного опыта. 

Обучение бесплатное и проводится в рамках национального проекта «Экономика данных». В 2025 году его смогут пройти не менее 75 тысяч человек. 

Участники курса не должны быть выпускниками предыдущих программ «Код будущего». 

Что ждёт учеников:

  • 6 топовых курсов от МФТИ, Яндекса, 1Т, Цифриума и Школы программистов,
  • 54 часа обучения в онлайн-формате,
  • 4 месяца на прохождение программы. 

Набор на основные курсы, где подростки осваивают популярные языки программирования, стартует в августе. Выпускники программы «Код будущего. Искусственный интеллект» смогут подать заявку на участие в основной набор проекта, выбрав только курсы программирования профессионального уровня.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости

1
Заказать рекламу
1
1
1