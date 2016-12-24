В Мордовии стартовал прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»

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В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
В Мордовии стартовал региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель». Конкурс в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» способствует поддержке женщин, совмещающих материнство и ведение бизнеса, предоставляет участницам возможность получить необходимые знания, поддержку единомышленниц и стартовый капитал для реализации своих предпринимательских идей.
В программе могут участвовать дамы с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декрете, а также усыновители, опекуны или приемные матери. У участниц может быть свой бизнес, но не более 1 года на дату подачи заявки. Также могут участвовать женщины, которые еще не зарегистрированы как предприниматели или осуществляющие свою деятельность в качестве самозанятых.
Заявки на участие можно подать через официальный сайт Мамапредприниматель.рф. Обучение бесплатное и включает пятидневный тренинг. В финале пройдет конкурс бизнес-проектов, победительница которого получит грант в размере 150 тысяч рублей.
Проект, организованный Минэкономразвития России пройдет с 22 по 26 сентября 2025 года. Оператором выступает национальное агентство «Мой бизнес».
Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.
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В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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