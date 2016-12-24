В Мордовии осуждена хозяйка подпольного спиртового бизнеса

В Рузаевском районе суд вынес обвинительный приговор 58-летней местной жительнице, устроившей вместе с мужем «производство» нелегальной спиртовой продукции.

По информации МВД по РМ, в ходе предварительного расследования было установлено, что в 2022 году супруг женщины предложил ей заняться прибыльным делом – изготавливать «паленый» алкоголь. Они закупали в различных регионах этиловый спирт, приобретали бутылки, пробки, этикеты и наклейки и пускали все в оборот.

Смешивая спирт с водой, они разливали пойло по бутылкам и придавали своей «продукции» товарный вид. Спиртное упаковывалось в картонные коробки с целью реализации на территории региона как физическим лицам, так и владельцам торговых точек по цене ниже рыночной.

Всего, в период с осени 2022 года по декабрь 2023 года они осуществили производство спиртосодержащей продукции концентрацией от 30,4 % до 55,1% объемом не менее 1 280 литров на общую стоимость свыше 600 тысяч рублей.

В декабре 2023 года преступная деятельность супругов была пресечена сотрудниками МВД по РМ. В их гараже и частном доме полицейские обнаружили пластиковые емкости со спиртом, а также бутылки с водочными этикетками, коньяком, виски, чачей, текилой.

Выяснилось, что не менее 400 литров спиртосодержащей жидкости они реализовали одному из индивидуальных предпринимателей на территории Рузаевского района, а также физическим лицам. Кроме того, полицейские изъяли свыше 1700 пачек немаркированных табачных изделий общей стоимостью свыше 200 тысяч рублей, которые были закуплены для последующего сбыта.

Супруг обвиняемой дол суда не дожил, а женщина признала вину полностью. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.