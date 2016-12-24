Клиентские службы Соцфонда в Мордовии в субботу проведут дополнительный прием граждан

В субботу, 28 июня, все клиентские службы Отделения Социального фонда по Мордовии будут работать и принимать жителей региона по всем вопросам, входящим в компетенцию фонда.

В этот день специалисты офисов клиентского обслуживания в городском округе Саранск и Рузаевском районе будут вести прием граждан с 9:00 до 15:00, во всех остальных клиентских службах — с 9:00 до 13:00.

В настоящее время прием граждан осуществляется по экстерриториальному принципу, т.е. человек может обратиться в любую клиентскую службу независимо от места регистрации или фактического пребывания, и получить весь спектр услуг фонда.

Чтобы спланировать время посещения, можно предварительно записаться на прием по телефону (8-800-100-00-01) или воспользоваться сервисом предварительной записи на сайте СФР.

Также попасть на прием можно в порядке живой очереди без предварительной записи.