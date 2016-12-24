Здание школы в селе Монастырское требует срочного ремонта

В селе Монастырское городского округа Саранск здание школы, в котором также располагаются детский сад и фельдшерско-акушерский пункт, находится в плачевном состоянии. Жители села попросили активистов Народного фронта в РМ обратить внимание муниципальных властей на существующую проблему.

Общественники убедились, что трещины в стенах, разрушающиеся ступени и осыпающаяся кирпичная кладка создают реальную угрозу для детей и взрослых. Несмотря на проведенный ранее ремонт крыши, с фасада продолжают падать элементы отделки, а общий вид здания скорее напоминает заброшенное строение, чем образовательное учреждение.

Сельчане утверждают, что разрушительные процессы прогрессируют с каждым годом, а временные меры не способны решить проблему. Особую тревогу у людей вызывают старые сооружения на территории школы, которые также несут потенциальную угрозу для детей.

Народный фронт РМ призывает администрацию городского округа Саранск принять меры по приведению здания школы в безопасное состояние.