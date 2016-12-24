Дмитрий Чернышенко: более 86% молодых людей верят в возможность самореализации в России

26 июня в Национальном центре «Россия» состоялось ежегодное заседание итоговой Коллегии Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Представители государственных органов власти и общественных организаций, участвующих в реализации молодёжной политики, подвели итоги деятельности Росмолодёжи в 2024 году и озвучили планы на 2025 год.

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что одним из ключевых результатов 2024 года стало принятие Стратегии реализации молодёжной политики в России до 2030 года.

«Молодёжная политика занимает особое место в системе государственного управления. Она направлена на реализацию потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичных, социально ответственных граждан. Это национальная цель, поставленная нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Согласно опросам, сегодня более 86% ребят верят в возможность самореализации в России, а 94% молодых людей гордятся, что они являются её гражданами. Это хорошие показатели. Они означают, что мы с вами создаём условия, чтобы каждый молодой человек в нашей стране нашел свой путь и раскрыл талант», – подчеркнул вице-премьер.

Также Дмитрий Чернышенко отметил, что на совещании Правительства под председательством Михаила Мишустина был принят план мероприятий Стратегии реализации молодёжной политики: «План содержит около 90 различных инициатив от 30 министерств и ведомств. В нём есть разделы по таким важным направлениям как создание для молодых семей благоприятных условий, направленных на повышение рождаемости, формирование системы ценностей здорового образа жизни в молодёжной среде».

В рамках реализации Стратегии особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для молодых семей, формированию ценностей здорового образа жизни и расширению молодежной инфраструктуры.

В 2024 году открыто 17 круглогодичных молодежных образовательных центров, 12 из которых – при участии Президента России Владимира Путина. В 87 регионах сформированы отдельные исполнительные органы власти, курирующие вопросы молодёжной политики, а Движение Первых объединило уже более 12,4 млн участников.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что важным направлением воспитательной работы является вовлечение ветеранов СВО. Также активно развивается международное молодёжное сотрудничество, подтверждением чему стал прошедший в России Всемирный фестиваль молодёжи. Растёт и волонтёрское движение: добровольцев на платформе Добро.рф за полгода увеличилось на полтора миллиона человек, сейчас на платформе зарегистрировано более 8,3 млн человек.

К участникам Коллегии также обратился начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков. Он подчеркнул, что на недавнем заседании Совета безопасности Президент России Владимир Путин поручил держать на контроле вопросы защиты традиционных духовно-нравственных ценностей и исторической памяти среди молодого поколения: «Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они – в основе нашей цивилизации, нашей идентичности и служат опорой для человека и семьи, формируют культуру, суверенное мировоззрение. Если мы хотим быть самостоятельной, независимой, суверенной цивилизацией, то мы должны беречь и продвигать ценности, которые все знают и одинаково разделяют. Поэтому все наши проекты для молодого поколения, все проекты Росмолодёжи, безусловно, должны быть ценностно ориентированы».

В докладе председатель Коллегии, руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров озвучил итоги деятельности ведомства за 2024 год.

«Сегодня на коллегии подвели итоги деятельности ведомства и обозначили приоритетные задачи на будущее. С этого года по поручению Президента реализуем национальный проект «Молодёжь и дети». Его меры охватывают все сферы жизни молодых людей, — от создания образовательной инфраструктуры и современных молодёжных пространств до проектов, направленных на самореализацию молодёжи и поддержки их инициатив. Результаты своей работы мы измеряем не количеством проведённых мероприятий, а изменениями в сознании молодых людей — укреплением чувства гордости за свою страну, верой в возможности самореализации в России. Эта работа ведётся вместе с профильными ведомствами, общественными объединениями и учреждениями, воспитательными институтами. Очень ценно, что сегодня на коллегии присутствовали наши друзья и партнёры. Вместе мы создаём единое воспитательное пространство, чтобы каждый молодой человек мог реализовать свои мечты в России – стране возможностей», — руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

О предстоящем фестивале Дня молодёжи в одной из Молодёжных столиц России – городе Омске – рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко. В городе запланирована программа в рамках концепции «Знай. Люби. Гордись. Приумножай». Также запустится новый региональный конкурс «Молодёжная столица Омской области». Его участниками станут муниципалитеты региона. По итогам определится район, который следующий год проведёт в статусе Молодёжной столицы.

Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, Председатель Совета Ассоциации Добро.рф Артем Метелев рассказал о законодательных изменениях в области молодёжной политики, развитии добровольческого сообщества, защите и поддержке студенческих семей, а также необходимости усиленной работы в области патриотического воспитания. Директор Международного детского центра «Артек», Председатель Общественного совета при Росмолодёжи Константин Федоренко обозначил, на какие направления нацелена деятельность Общественного совета при Росмолодёжи. О роли Движения Первых в развитии системы воспитания рассказал Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов. Он также отметил, что самое масштабное движение детей и молодёжи сегодня объединяет 12,4 млн человек, а также около 2 млн наставников.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал о просветительской работе Российского общества «Знание», а также о запросах разных целевых аудиторий слушателей. Итоги юбилейного года Российских студенческих отрядов подвёл Первый зампредседатель комитета Госдумы по молодёжной политике, Председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселёв.