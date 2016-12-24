В Мордовии в рамках операции «Нелегал» задержаны иностранные граждане

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УФСБ России по Республике Мордовия совместно с сотрудниками регионального МВД в ходе операции «Нелегал», направленной на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства РФ, задержаны трое граждан Египта, незаконно находившиеся на территории региона.
Установлено, что двое из задержанных ранее обучались в одном из вузов республики. Их пребывание на территории РФ стало незаконным после отчисления из учебного заведения за академическую неуспеваемость, так как срок действия их учебных виз истек, а законных оснований для дальнейшего пребывания у них не было. Третий задержанный приехал к товарищам из Республики Башкортостан. Впоследствии он незаконно осуществлял трудовую деятельность на строительном объекте в Чамзинском районе Мордовии без необходимых разрешительных документов.
Сотрудниками полиции в отношении мужчин составлены административные протоколы за нарушение миграционного законадательства.
В настоящее время задержанные помещены в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по РМ. Решается вопрос об их административном выдворении за пределы РФ с последующим закрытием въезда.
Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с нарушением миграционного законодательства, на территории Республики Мордовия продолжается.
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