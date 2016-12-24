В России благоустраиваются общественные территории у воды

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По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в нашей стране развиваются расположенные у воды общественные пространства. Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, что с 2017 года в России благоустроены 1 964 территории данного типа.
«Это набережные, пляжи и прибрежные зоны, которые теперь доступны для комфортного отдыха. В том числе по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды было благоустроено 190 территорий в разных регионах России», – сообщил Хуснуллин.
Также вице-премьер поделился, что по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» до 2030 года в стране планируется благоустроить 30 тыс. общественных пространств и реализовать 1,6 тыс. проектов, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
«На 2025 год запланировано благоустройство 142 набережных и зон у воды. В их числе 122 территории в рамках программных мероприятий и 20 проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», – добавил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
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