Из Саранска в Минеральные Воды запустят еще один авиарейс

Авиакомпания «Азимут» в дополнение к рейсам по понедельникам с 10 июля добавляет рейсы по четвергам.

Теперь вылететь в Минеральные Воды из Саранска можно будет в понедельник и четверг в 19:50. Возвращение в Саранск в эти же дни в 12:45.

С полным расписанием авиарейсов можно ознакомиться на сайте.