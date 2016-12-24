Из Саранска в Минеральные Воды запустят еще один авиарейс

«Это наш праздник!»
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
Авиакомпания «Азимут» в дополнение к рейсам по понедельникам с 10 июля добавляет рейсы по четвергам.
Теперь вылететь в Минеральные Воды из Саранска можно будет в понедельник и четверг в 19:50. Возвращение в Саранск в эти же дни в 12:45.
С полным расписанием авиарейсов можно ознакомиться на сайте.
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