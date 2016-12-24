В Мордовии насчитали более 3,5 тысяч лосей

По данным проведенного в 2025 году учета охотничьих ресурсов, численность основных видов охотничьих животных в республике составила:

- Лось 3603 особи

- Косуля сибирская 5117 особей

- Олень пятнистый 598 особей

- Кабан 322 особи.

Таки цифры на слушаниях в Госсобрании РМ озвучил заместитель министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Дмитрий Сидоров.