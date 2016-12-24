В Мордовии насчитали более 3,5 тысяч лосей

Репортер

По данным проведенного в 2025 году учета охотничьих ресурсов, численность основных видов охотничьих животных в республике составила:

- Лось 3603 особи
- Косуля сибирская 5117 особей
- Олень пятнистый 598 особей
- Кабан 322 особи.

Таки цифры на слушаниях в Госсобрании РМ озвучил заместитель министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Дмитрий Сидоров.

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