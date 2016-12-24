В Саранске продолжается строительство дороги с путепроводом по ул. Пролетарской

В Мордовии в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» обновляют мосты, путепроводы и сотни километров автомобильных дорог. Особое внимание уделяется тем маршрутам, которые ведут к школам, детским садам, больницам, достопримечательностям и другим значимым местам.

Так, продолжается строительство участка автодороги с путепроводом по ул. Пролетарской в Саранске. Работы начались в ноябре 2023 года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и продолжаются уже в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». За это время выполнен значительный объем работ.

Строители перенесли сети водоснабжения и ливневой канализации, демонтировали старый трубопровод, выполнили устройство моста. Также построены локальные очистные сооружения и новые сети ливневой канализации. Завершена частичная укладка нижнего слоя асфальтобетона и установлены световые опоры с энергоэффективными диодными светильниками.

На объекте предусмотрены две автобусные остановки и парковочные зоны. На путепроводе и на подходе к нему с обеих сторон запланирован тротуар.

В настоящее время дорожники приступили к подготовке подходов к путепроводу. Общий уровень готовности объекта составляет 73%.