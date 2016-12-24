В пресс-центре РМ обсудили профилактику употребления запрещённых веществ

26 июня в пресс-центре Республики Мордовия прошла конференция, посвященная профилактике употребления запрещенных веществ. За 5 месяцев текущего года на территории региона зарегистрировано более 300 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. При этом, наркоситуация в республике оценивается как нейтральная. Совместные усилия правоохранителей, общественников и ведомств в борьбе с наркоманией дают положительные результаты, позволяя снизить негативное воздействие и не допустить ее распространения. Подробно о работе, проделанной в этом направлении, представителям средств массовой информации рассказали приглашенные спикеры.



Благодаря профессионализму наркополицейских удалось пресечь 7 межрегиональных каналов поставки, а также изъять более 9 кг запрещенных веществ. В своем выступлении врио заместителя начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ, подполковник полиции Сергей Сивцов особо подчеркнул, что количество наркопотребителей в Мордовии стало гораздо меньше, а преступлений детьми и подростками не совершено.

Сыграла свою роль масштабная профилактическая работа, проводимая правоохранителями со школьниками, студентами, родительским сообществом и населением региона в целом. Наиболее известны - конкурс социальной рекламы «Спасем жизнь вместе», образовательный проект «Школа волонтера», акции «Призывник», «Студенческий десант», «Чистое поколение», «Сообщи, где торгуют смертью».

Последняя привлекает сознательных граждан, которые очень помогают полицейским в пресечении правонарушений. Любой житель Мордовии, ставший очевидцем потребления или распространения наркотиков, может позвонить в дежурную часть МВД по номеру: 47-77-71.



Врач кабинета профилактики наркомании Республиканского клинического наркологического диспансера Диас Куряев рассказал о последствиях употребления наркотических средств, процессе возникновения зависимости, мерах, предпринимаемых в отношении таких пациентов и их реабилитации.



Директор Республиканского гражданско-патриотического центра молодежи Татьяна Иванова отметила необходимость создания условий для подрастающего поколения, которые будут направлять ребят на созидание. Этим и занимается молодежное движение Мордовии. На сегодняшний день в регионе существует множество организаций, объединений, кружков по интересам, которые помогают реализовывать свой потенциал, развиваться, узнавать новое и проявлять себя. Проводятся тренинги, круглые столы, акции, спортивные и интеллектуальные соревнования, выездные лагеря, форумы, а в Доме Молодежи даже есть антинаркотическая квест-комната, где проходит ценностно-психологическая игра «Девочка-Лето». Отдельное внимание уделяется ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С начала года в профилактических мероприятиях приняло участие более 3 тысяч подростков и представителей молодежи.