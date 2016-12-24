В Мордовии из-за неисправной морозильной камеры сгорел сельский магазин

«Этот проект интересный и затрагивает всех»
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
По информации МЧС по РМ, ранним утром 26 июня на улице Центральная в селе Татарские Юнки Торбеевского района загорелся магазин. Сильное задымление заметили соседи.
Когда удалось проникнуть в здание, выяснилась и причина пожара - загорелась неисправная морозильная камера.
Внутренние помещения магазина были повреждены на площади 60 квадратных метров. ЧП обошлось без пострадавших.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
Артём Здунов поздравил с Троицей жителей и гостей Зубово-Полянского района
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности