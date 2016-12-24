В Мордовии из-за неисправной морозильной камеры сгорел сельский магазин

Репортер

По информации МЧС по РМ, ранним утром 26 июня на улице Центральная в селе Татарские Юнки Торбеевского района загорелся магазин. Сильное задымление заметили соседи.

Когда удалось проникнуть в здание, выяснилась и причина пожара - загорелась неисправная морозильная камера.

Внутренние помещения магазина были повреждены на площади 60 квадратных метров. ЧП обошлось без пострадавших.

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