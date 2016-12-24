Игорь Еремкин: «Ребята на передовой ждут нашей помощи»

Сопредседатель Народного фронта в Республике Мордовия Игорь Еремкин активно занимается доставкой гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Вместе с командой предпринимателей из «Терентич Тим» он ежемесячно отправляет грузы для бойцов. И в июне состоялась уже 24-я поездка!

За последние пять месяцев жители республики перечислили более миллиона рублей на региональный сбор фонда «Всё для Победы!». В настоящее время осуществляется крупная закупка в сотрудничестве с Мордовским республиканским отделением Российского фонда мира, и совсем скоро очередные заявки наших воинов будут выполнены.

— Ежемесячно мы с предпринимателями дополнительно собираем более миллиона рублей для закупки необходимых на фронте вещей, — отмечает Игорь Еремкин. — Если говорить о последнем квартале, то самую значительную гуманитарную помощь мы доставили в мае.

Недавно Игорь Еремкин и его команда доставили комплектующие для создания наземных роботизированных тележек, которые помогают в разминировании местности. Эти устройства играют важнейшую роль в эвакуации и прокладке коммуникаций саперами и связистами.

Изначально гуманитарная помощь направлялась исключительно нашим военным, но теперь команда также поддерживает жителей Каланчакского округа Херсонской области, который курируется Мордовией. Так, недавно была передана помощь детскому приюту и школе. В Каланчак было отправлено 12 коробок от «Детского мира» с новыми игрушками и одеждой. В ответ на запросы из округа были закуплены кастрюли, аппараты для сушки и другие необходимые вещи. В результате Новокиевский приют сейчас полностью дооснащен и готов принимать детей. На данный момент в нем проживает 35 ребятишек.

Игорь Еремкин подчеркивает важность своевременной помощи:

— Помогать нужно именно сейчас! Многие ищут подходящее время для того, чтобы оказать помощь, но жизнь непредсказуема. Ваша поддержка может спасти чью-то жизнь или облегчить быт. На передовой сейчас требуются простые и необходимые вещи: строительные материалы, генераторы, медикаменты и автомобильные запчасти.

Наши ребята на передовой высоко ценят помощь и поддержку со стороны граждан. Присоединиться к региональному сбору «Всё для Победы!» можно по указанной ссылке: https://pobeda.onf.ru/requirements/mordoviya.

Ваша помощь важна и нужна именно сейчас!